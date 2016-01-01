

12 طريقة بسيطة تحفظ صلاحية الطعام لمدة أطول 12 طريقة بسيطة تحفظ صلاحية الطعام لمدة أطول

يمكنك البحث في ثلاجتك للعثور على المنتجات الطازجة التي اشتريتها قبل أسبوع، ولكن ينتهي بك الأمر إلى العثور على المنتجات الفاسدة أو التي أصابها الذبلان، إلا أن هناك بعض الطرق والحيل يمكن بها جعل الطعام يدوم لفترة أطول مع الحفاظ على مذاقها، كما يوضح موقع "برايت سايد" الأمريكي.



1- الحفاظ على الأعشاب:



الأعشاب الطازجة لا تدم طويلا، حتى لو احتفظنا بها في الثلاجة، ولكن هناك طريقتان يمكنك الاحتفاظ بهما لفترة أطول، لذا يجب على ربة المنزل أن تعاملهم مثل الزهور، من خلال ملئ كوب بالماء ثم غمس الأعشاب بالماء، ثم تخزينها في الثلاجة، وستحصل على 3 إلى 4 أيام أخرى من أعشابك الطازجة.

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2- إبقاء الملفوف طازجا لفترة أطول:أكبر خطأ يمكنك القيام به مع الملفوف هو الاحتفاظ به في كيس بلاستيكي، ولكن من الأفضل الاحتفاظ بالكرنب في درج الثلاجة كما هو، وليس في كيس بلاستيكي، بهذه الطريقة ستبقى طازجة لمدة أسبوعين.3- الحفاظ على الخس والسبانخ طازجة:يجب غسل الخس والسبانخ قبل التخزين، بالماء البارد ووضعها في أوعية زجاجية مع مناشف ورقية، تغطى بإحكام بغطاء بلاستيكي وتخزن في الثلاجة، حتى أنها ستكون مقرمشة وطازجة تماما للسلطات، وسيكون السبانخ جاهزا للاستخدام لأي طبق تريده.4- تخزين البصل:لا يعد تخزين البصل في الثلاجة فكرة جيدة بسبب الرطوبة أيضا، لأن ثلاجتك بالكامل ومنتجات أخرى ستبدأ في شم رائحة البصل، ما يجب عليك فعله هو الاحتفاظ بها في سلة سلكية، لأنها تتمتع بتهوية جيدة، وبهذه الطريقة، سيبقى طازجا لأشهر.5- تغليف الجبن في ورق الزبدة:الغلاف البلاستيكي هو العدو لمنتجات الجبن والحل هو ورق الزبدة، وبمجرد فتحها، قم بلف الجبن في ورق الشمع أو ورق البرشمان ثم ضعه في كيس بلاستيكي، وبهذه الطريقة، لن يفسد الجبن الخاص بك بالسرعة التي كانت عليه من قبل.6- إبقاء الخبز طازجا وخاليا من العفن لفترة أطول:تعتبر الصناديق البلاستيكية والأغلفة والحقائب أسوأ الخيارات لتخزين الخبز، أفضل طريقة هي لفه بمنشفة مطبخ نظيفة وتخزينه في صندوق خبز أو ميكروويف، بل سيساعده على البقاء طريا أيضا.7- الحفاظ على العناصر الغذائية للجزر:إذا كانت الجزر التي اشتريتها تحتوي على سيقانها العليا، قم بقطعها قبل التخزين، سيبقى طازجا وصحيا لفترة أطول، ويجب تجنب تخزينه في أكياس بلاستيكية وضعه فقط في درج الثلاجة.8- تخزين التوت:إذا قمت بغسل التوت واحتفظت به في وعاء بلاستيكي أو زجاجي، حتى في الثلاجة، فسوف يبدأ في التعفن بشكل أسرع، لذا يجب تجنب غسله قبل استخدامه مباشرة، ومن الأفضل تخزينه في وعاء به تدفق هواء جيد، مثل المصفاة.9- الحفاظ على الفطر الطازج:إذا اشتريت الفطر في وعاء بلاستيكي، فقم بإزالته من الحاوية على الفور، ثم غسل أي بقايا من الأوساخ ووضعها في طبقة واحدة لتجف، وبمجرد تجفيفها، لفها في مناشف ورقية ثم ضعها في كيس ورقي.10- حفظ اللحوم طازجة دون تجميدها:إذا كنت لا تريد تجميد اللحم وتخطط لاستخدامه في الأيام القليلة المقبلة، فهناك حل بسيط، من خلال وضع قطعة اللحم في وعاء بلاستيكي واملأها بزيت الزيتون، سيحافظ الزيت على اللحم وفي نفس الوقت يجعله ألذ، ويمكنك استخدام هذه الطريقة أيضا لتتبيل وإضافة أي أعشاب تحبها، ولكن هذا سيبقي اللحم طازجا لمدة تصل إلى 3 أيام فقط ولا ينطبق على اللحم المفروم.11- حفظ الجبن في محلول ملحي:الكثير منا يحب الجبن، لمذاقها الرائع، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدامها في العديد من الأطباق المختلفة، ولكن عندما نشتري الكثير، ينتهي بنا الأمر برميها، في المرة المقبلة، ولكن إذا اشتريت أكثر مما تحتاجه للأسبوع، فيمكنك تخزينه في محلول ملحي.4 أكواب من الماءملحذوبي الملح في الماء، ثم ضعي الجبن في وعاء بلاستيكي واسكب المحلول الملحي لتغطية الجزء الكامل من الجبن، وقبل الاستخدام يجب غسل الجبن بالماء البارد.12- إبقاء الليمون طازجا لمدة شهر:يجب تخزين الليمون في كيس بلاستيكي في الثلاجة، وبهذه الطريقة، سيبقى طازجا لمدة تصل إلى شهر، ولكن فقط لا تكدسهم لا تزال بحاجة إلى مساحة كافية لتدفق الهواء، تذكر أنه إذا أبقيتها في درجة حرارة الغرفة، فستبقى منتعشة لمدة أسبوع واحد.