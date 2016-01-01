

بالفيديو.. فنانة مصرية توثق تعرضها للتحرش بالفيديو.. فنانة مصرية توثق تعرضها للتحرش

وثقت الفنانة المصرية الشابة هنا الزاهد، لحظة تعرضها للتحرش بمقطع فيديو، أظهر مجموعة من الرجال كانوا يحاولون اللحاق بها بينما كانت تقود سيارتها.



ونشرت هنا الزاهد مقطع الفيدو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، يوثق تلك الحادثة، وكتبت عليه: "المتحرشين".



وقالت الزاهد في الفيديو، إن السيارة التي تقل الرجال كانت تلحق بها لمدة 5 دقائق وتحاول عرقلة سيارتها، لافتة إلى أنهم هربوا بمجرد أن أمسكت بهاتفها لتصويرهم.

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ووصفت الفنانة الشابة هؤلاء بـ"المتحرشين"، داعية الفتيات إلى "عدم السكوت عن حقهن"، قائلا: "ما تسكتيش على حقك.. طلعي موبايلك (اخرجي هاتفك) وصوريهم هيجروا (سوف يهربوا) زي الجبناء".ونشرت الزاهد صورة أخرى، طالبت فيها متابعيها بمساعدتها في الحصول على رقم السيارة التي طاردتها، من خلال مقطع الفيديو.وتأتي هذه الحادثة في وقت جرى فيه إلقاء القبض على شاب مصري، متهم بـالتحرش من قبل عشرات الفتيات، اللاتي اتهمنه في حملة إلكترونية واسعة، بـالاغتصاب والتحرش والابتزاز.