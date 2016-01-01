منذ بدء امتحانات الثانوية العامة وهو يعيش حالة من الخوف والقلق، وتعيش والدته الحالة نفسها، وبعد أداء امتحان الفلسفة يوم الخميس الماضي، عاد من اللجنة مصابًا بارتفاع فى درجة الحرارة وصداع شديد استمر 3 أيام، ثم ظهرت عليه أعراض أخرى منها الإسهال، ما دفع والدته إلى عزله بعيدًا عن أخوته.
لم تجد مروة محمد، من المنيا، غير عزل ابنها فى غرفة بمفرده والتعامل معه على أنه مصاب بفيروس كورونا، خاصة أنها عاشت نفس الأعراض من قبل معه حيث أصيب بالفيروس فى شهر رمضان الماضي، وتعافى منه بعد أيام عصيبة أثرت على تحصيله الدراسي.
تحكى "مروة" تفاصيل حالة ابنها أحمد على: "نفس الأعراض دى جالته قبل كده واتشخصت كورونا، وأنا خدت العدوى منه، واتحجزت 20 يوم في مستشفى الحميات، وإحنا الاتنين خفينا".
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التعليقات على أم تجبر ابنها على الامتحانات رغم أعراض كورونا: مش هضيع فلوس الدروس
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