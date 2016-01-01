رغم المعركة في أروقة المحاكم لمنع نشر الكتاب، أعلنت دار نشر "سايمون أند شوستر" أنها ستنشر كتابا كاشفا لابنة شقيق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الـ14 من يوليو، قبل موعده المتوقع بأسبوعين.
يأتي القرار بعد أيام من إبطال محكمة في نيويورك حكم قاض منع بشكل مؤقت نشر الكتاب، بطلب من روبرت ترامب، شقيق الرئيس الأميركي.
ولا تزال المعركة القضائية في أروقة المحاكم، لكن ليس من المتوقع أن توقف النشر.
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التعليقات على تقديم موعد نشر "كتاب الأسرار" لابنة شقيق ترامب
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