تقديم موعد نشر "كتاب الأسرار" لابنة شقيق ترامب

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تقديم موعد نشر "كتاب الأسرار" لابنة شقيق ترامب

رغم المعركة في أروقة المحاكم لمنع نشر الكتاب، أعلنت دار نشر "سايمون أند شوستر" أنها ستنشر كتابا كاشفا لابنة شقيق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الـ14 من يوليو، قبل موعده المتوقع بأسبوعين.

يأتي القرار بعد أيام من إبطال محكمة في نيويورك حكم قاض منع بشكل مؤقت نشر الكتاب، بطلب من روبرت ترامب، شقيق الرئيس الأميركي.

ولا تزال المعركة القضائية في أروقة المحاكم، لكن ليس من المتوقع أن توقف النشر.

والكتاب الذي يحمل عنوان "too much and never enough"، هو أفضل الكتب مبيعا على موقع "أمازون"، إذ تلقى طلبات شراء مسبقة للكتاب.

وقالت دار النشر: "ماري إل.ترامب تسلط الضوء بقوة على تاريخ مظلم لأسرتها، لكي تفسر كيف أصبح عمها، الرجل الذي يهدد الآن النسيج الصحي والاقتصادي والأمني والاجتماعي للعالم".

وأضافت في بيان، أنها ستقدم موعد النشر بسبب "الإقبال على الطلب والاهتمام الاستثنائي"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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