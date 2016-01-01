كشفت شركة سويفل للنقل الجماعي التشاركي تعرض منصتها لاختراق أمني استهدف بيانات بعض العملاء، مساء الجمعة الماضية.
وقالت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنه فور اكتشاف الاختراق تعامل فريق تكنولوجيا المعلومات معه وتم تأمين الثغرة التي تم اختراقها وزيادة تأمين الموقع بالكامل.
وقال مصطفى قنديل الرئيس التنفيذي للشركة، إن البيانات التي تم اختراقها تقتصر على الأسماء وأرقام التليفونات والبريد الإلكتروني، مشددا على أن بيانات الدفع والبطاقات البنكية مؤمنة تماما بأنظمة حماية قوية يصعب الوصول لها.
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التعليقات على اختراق بيانات عملاء سويفل.. والشركة: لم يمس حساباتهم البنكية
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