اختراق بيانات عملاء سويفل.. والشركة: لم يمس حساباتهم البنكية

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صورة الخبر: اختراق بيانات عملاء سويفل.. والشركة: لم يمس حساباتهم البنكية
اختراق بيانات عملاء سويفل.. والشركة: لم يمس حساباتهم البنكية

كشفت شركة سويفل للنقل الجماعي التشاركي تعرض منصتها لاختراق أمني استهدف بيانات بعض العملاء، مساء الجمعة الماضية.

وقالت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنه فور اكتشاف الاختراق تعامل فريق تكنولوجيا المعلومات معه وتم تأمين الثغرة التي تم اختراقها وزيادة تأمين الموقع بالكامل.

وقال مصطفى قنديل الرئيس التنفيذي للشركة، إن البيانات التي تم اختراقها تقتصر على الأسماء وأرقام التليفونات والبريد الإلكتروني، مشددا على أن بيانات الدفع والبطاقات البنكية مؤمنة تماما بأنظمة حماية قوية يصعب الوصول لها.

وأوضح قنديل أن شركته تتبنى نظام في تخزين البيانات يفصل بيانات الدفع عن بيانات المستخدمين الأخرى كليا، مشيرا إلى أن الشركة استعانت بشركة تأمين إلكتروني يابانية كبيرة للتأكد من نظم الحماية التي تستخدمها، وتم مراجعة كل البيانات والمعلومات للتأكد من أنه لا توجد أي ثغرات.

وأضاف الرئيس التنفيذي لسويفل، أنه فور التعامل مع الاختراق تم حل المشكلة خلال ساعات قليلة، وإعلام المستخدمين، وتسجيل خروج جميع المستخدمين، وطُلب منهم إعادة الدخول للمنصة من خلال كلمات المرور الخاصة بهم، كإجراء إحترازي.



المصدر: مصراوى

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