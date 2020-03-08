أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي خلال تعاملات الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بأسعار أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 792 جنيهًا مقابل 795 جنيها، أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 679 جنيها، وعيار 24 نحو 905 جنيهات، والجنيه الذهب 6336 جنيها.
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