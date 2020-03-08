كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطويرالموسسي عن تسلم مصر قيمة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الإئتماني SBA والتي تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار.
وقال «كجوك» في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن الشريحة التي وصلت تأتي من إجمالي اتفاق الإستعداد الإئتماني بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار 12 شهرا .
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذي لصندوق النقد الدولي، نهاية الشهرالماضي، على القرض ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، بقيمة تبلغ 5.2 ملياردولار.
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التعليقات على «المالية» تعلن وصول ملياري دولار الشريحة الأولى لقرض «النقد الدولي»
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