

«المالية» تعلن وصول ملياري دولار الشريحة الأولى لقرض «النقد الدولي» «المالية» تعلن وصول ملياري دولار الشريحة الأولى لقرض «النقد الدولي»

كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطويرالموسسي عن تسلم مصر قيمة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الإئتماني SBA والتي تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار.



وقال «كجوك» في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن الشريحة التي وصلت تأتي من إجمالي اتفاق الإستعداد الإئتماني بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار 12 شهرا .



يأتي ذلك بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذي لصندوق النقد الدولي، نهاية الشهرالماضي، على القرض ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، بقيمة تبلغ 5.2 ملياردولار.

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وكان الصندوق النقد الدولي، أكد في بيان صحفي في 27 يونيو 2020، أن المجلس التنفيذي للصندوق، وافق على صرف شريحة فورية تقدرقيمتها بنحو 2 مليار دولار لمصرمن قيمة قرضها الجديد ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، الذي وافق فيه على منح 5.2 مليار دولارلمصر خلال اجتماعه، موضحًا أنه من المقرر صرف باقي الشرائح والتي تبلغ قيمتها 3.2 ملياردولارعقب إجراء مراجعتين جديدتين من قبل الصندوق للبرنامج الجديد.ومن المقرر استخدام القرض في مواجهة تأثيرات انتشار فيروس كورونا على الإقتصاد المصري، وتعويض خسائر تراجع السياحة والطيران جراء الأزمة وتخفيف آثارها.