تحت الـ16 من جديد.. تراجع في سعر صرف الدولار أمام الجنيه

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تحت الـ16 من جديد.. تراجع في سعر صرف الدولار أمام الجنيه

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعًا، في بداية التعاملات الرسمية للبنوك المصرية، اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري تراجعًا بحوالي ٣ قروش، ليسجل ١٥.٩٩ جنيه للشراء و١٦.١٢ جنيه للبيع، مقابل ١٦.٠٢ جنيه للشراء و١٦.١٥ جنيه للبيع أمس.

وتراجع سعر الصرف في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة بحوالي ٣ قروش ليسجل ١٦.٠٢ جنيه للشراء و١٦.١٢ جنيه للبيع، بينما سجل سعر الصرف في بنك الإسكندرية تراجعًا بحوالي ٤ قروش ليسجل ١٦ جنيه للشراء و١٦.١٠ جنيه البيع.

واستقر سعر صرف العملة الأجنبية، في بنك البركة عند ١٦.١١ جنيه للشراء و١٦.٢١ جنيه للبيع، بينما انخفض سعر الصرف في البنك العربي الأفريقي وكريديا أجريكول ٣ قروش، ليسجل ١٦ جنيه للشراء و١٦.١٠ جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف العملة الأجنبية في كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي CIB وبنك التعمير والإسكان والبنك العربي والبنك الكويتي الوطني وبنك HSBC وبنك عوده عند ١٦.٠٣ جنيه للشراء و١٦.١٣ جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الصرف في بنك قناة السويس ١٥.٩٨ جنيه للشراء و١٦.٠٨ جنيه للبيع.

المصدر: المصرى اليوم

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