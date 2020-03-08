

تعرف على أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم ٧ يوليو تعرف على أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم ٧ يوليو

شهدت أسعار الخضروات، في سوق العبور، حالة من التباين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ٧ يوليو 2020.



وتراوحت أسعار الطماطم، من 1.5 إلى 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 2.25 إلى 3.70 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 1.50 إلى3.75 جنيهات، والفاصوليا ما بين 4 إلى 7 جنيه، والفلفل الرومي بـ5.5 جنيه، والثوم بـ17 جنيها.



وأما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 1.50 و3.5 جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 1.50 إلى 2.25 جنيهات، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 8 إلى 24 جنيها.