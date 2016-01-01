ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه " ما حكم الابن الذي يقاطع والدته بسبب زوجته مع العلم أن زوجته تطاولت علي أمه؟
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، بأن الأب والأم لا يصلح معهما إلا طريق واحد، ألا وهو طريق الطاعة والأدب في المعاملة والبر بهما والقيام على شئونهما.
وأشار إلى أن الوالدين لا بد أن يعاملا بالإحسان والذى يعني برد الإساءة بالحسنى، وهذه هي درجة الإحسان الأعلى.
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التعليقات على قاطع أمه بعد تطاول زوجته عليها.. دار الإفتاء تكشف موقف الشرع.. فيديو
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