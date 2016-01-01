قاطع أمه بعد تطاول زوجته عليها.. دار الإفتاء تكشف موقف الشرع.. فيديو



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه " ما حكم الابن الذي يقاطع والدته بسبب زوجته مع العلم أن زوجته تطاولت علي أمه؟



وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، بأن الأب والأم لا يصلح معهما إلا طريق واحد، ألا وهو طريق الطاعة والأدب في المعاملة والبر بهما والقيام على شئونهما.



وأشار إلى أن الوالدين لا بد أن يعاملا بالإحسان والذى يعني برد الإساءة بالحسنى، وهذه هي درجة الإحسان الأعلى.

قد يعجبك أيضا...

وتابع : حث النبي أحد الصحابة بالإحسان إلى والديه قائلا "أحسن إليهما وإن ظلماك وإن ظلماك" منوها أن النبي حين يرشدنا لأمر فإنه يعلمه أكثر منا، ولأن طبيعة الوالدين لا تجلبهما على ظلم الأولاد ولذا حثنا على البر والإحسان لهما.وأكد أنه لا يجوز شرعا أن يميل لطرف ضد الآخر، فينحاز لأمه على زوجته أو ينحاز لزوجته على أمه فهذا لا يجوز شرعا، منوها أنه يجدر به أن يكون برزخا بينهما لتصفية المشاكل فيحسن الكلام لطرف عند الآخر ولا يزيد الأمور ضغينة.https://www.facebook.com/watch/?v=295649398511629