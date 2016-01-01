خالد الجندى: ترك فقه الاستنفار يغضب الله

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صورة الخبر: الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي


قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الاستنفار هو فقه من أهم الأحكام الفقهية التي يجب أن يعلمه المؤمن، ويعني الندب والابتعاث.

وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن هذا الفقه يترتب على تركه غضب من الله، وبه تقوم الأمم، وبه يتحقق الجهاد، وبه تنصر الأمة، وبه يحمى الدين، وبه يحمى زمار العقيدة، وبه تحصن قلعة الإسلام، وبه تتحقق وحدة المجتمع.

وأشار إلى أن الاستنفار هو طاعة الإمام بتوجيه الناس إلى ما فيه مصلحتهم، ولا بد أن يكون الجميع في خدمة الوطن والدولة، وخدمة المجتمع، وخدمة أمن هذا الوطن.

واختتم: "أننا ليس لنا علاقة بمن يحاول أن يفسخ عرى المجتمع، واعتبروا أن طاعة النظام نوع من أنواع النفاق، واعتبروا فيه الالتزام بالقانون نوعًا من أنواع التملق، واعتبروا عدم الخروج عن القانون تطبيل، وهذه كارثة أن يصير المنكر معروفًا والمعروف منكرًا، مستشهدًا بالحديث الشريف: (وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فانْفِرُوا".

المصدر: elbalad

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