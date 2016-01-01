شاهد.. رمضان عبدالمعز يرد على من ينكرون رفع السماء بعمد لا يمكن رؤيتها

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شاهد.. رمضان عبدالمعز يرد على من ينكرون رفع السماء بعمد لا يمكن رؤيتها


قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الفقه وتفسير القرآن يتجدد بصورة دائمة، وفق باب الاجتهاد.

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين أنه فى السابق كنا نفسر آيات القرآن أن السماء رفعها الله بلا عمد، لكن مع الاجتهاد فى النص وجدنا أن السماء مرفوعة بعمد لا نراها.

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وتابع: "فى السابق كنا ننفى العمد تماما، لكن الان نتحدث عن وجود عمد لا نراها" .

واستشهد بقول الله تعالى: "اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا".

المصدر: dmc

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