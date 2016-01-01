تفاصيل صغيرة بتفرق.. أشهر 5 أخطاء ديكور خلى بالك منها فى بيتك



أشهر 5 أخطاء ديكور أشهر 5 أخطاء ديكور

يحرص أى شخص عند اختيار الديكور على مراعاة تناسق الألوان وأحجام قطع الأثاث داخل الغرف، ولكن قد يقع البعض فى أخطاء تفسد ديكور الغرفة سواء عند اختيار قطع أثاث بشكل خاطىء أو إضاءة غير مناسبة وغيرها من الأخطاء الشائعة التى أشار إليها مصممى الديكور فى تقرير منشور بموقع "insider".







اختيار السجاد

قد يخطئ البعض فى اختيار السجاد سواء باختيار سجاد أعرض من عرض الأثاث أو أصغر من المساحة الفارغة، لذلك ينصح باختيار سجاد مناسب من حيث الحجم ومساحة قطع الأثاث والأرضية.

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عدم تطابق قطع الأثاثيخطئ البعض فى اختيار قطع أثاث منزل غير متطابقة فى الألوان والأحجام، مما يحول الغرفة لكتالوج لقطع أثاث مختلفة، لذلك ينصح باختيار قطع أثاث متناسبة من حيث اللون والحجم.اختيار خزانة ملابس مناسبةعند امتلاك خزانة ملابس مفتوحة، يجب تجنب تراكم الملابس داخل الخزانة، حتى لا يحدث نوع من أنواع الفوضى، لذلك يجب شراء خزانة بحجم مناسب يستوعب كافة الملابس التى تحتاج لتخزينها.اختيار الإضاءة المناسبةقد يكتفى البعض بالإضاءة العلوية فقط، والتى تعتبر من الأخطاء الشائعة عند ترتيب المنزل، ويتسبب فى عدم إظهار جمال وتنسيق قطع الديكور، لذلك يجب إضافة إضاءة بجانب قطع الأثاث بجانب الإضاءة العلوية، مما يزيد من إضاءة الغرفة وإظهار جمال وتنسيق قطع ديكور المنزل.تجنب تزيين الغرفقد يتجنب البعض تزيين غرف المنزل بقطع ديكور صغيرة مثل التماثيل والمزهريات وغيرها، والتى تضيف مظهر جمالى لديكور المنزل، وهذه تعتبر من الأخطاء الشائعة التى يرتكبها البعض عند ترتيب المنزل، لذلك يجب توفير ميزانية لشراء لوحات فنية أو تمثال وقطع إكسسوارات مختلفة متناسقة الألوان والأحجام لتزيين الغرف، لأنها لا تقل أهمية عن شراء قطع الأثاث الأساسية مثل الأريكة.