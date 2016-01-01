إزاى تعملى تسريحات صيف مميزة × دقايق.. 5 أفكار بالفيديو



إزاى تعملى تسريحات صيف مميزة إزاى تعملى تسريحات صيف مميزة

تسعى النساء بشكل عام إلى تجربة كل ما هو جديد يتعلق بجمالها وشعرها، لذلك فهن دائمات البحث عن تصفيفة الشعر المناسبة التى تضيف إلى مظهرهن المزيد من السحر والجمال، فالشعر المنمق يمكنه أن يزيد من جمال إطلالاتنا، وهو ما يتطلب أيضا تصفيفات متماسكة تقاوم الحركة اليومية .



البعض قد يتصور أن تصفيفات شعر أنيقة تطلب صالون شعر يومي، لكن الحقيقة أن هناك طرق عديدة للعمل تصفيفات مميزة في المنزل وفي دقائق معدودة، فالتصفيفات الصباحية تحديدا لا تستغرق أكثر من 5 دقائق على أقصى تقدير .



وبالبحث وجدنا تسريحات شعر مميزة وسهلة التصميم في المنزل، باستخدام الملحقات، والمنتجات التى لديك بالفعل وتبدو غير مرضية وأنثوية.

قد يعجبك أيضا...

ويتكون هذا التقرير من تسريحات الشعر التي نحبها جميعًا، من الشعر المجعد إلى الشعر الرومانسي، إلى الشعر المرفوع والكعك الأنيق، مع إضافة شرائط الساتان الرقيقة إلى هذه التصفيفات .وإليك عدد من مقاطع الفيديو التى تم رصدها على انستجرام لأحدث تسريحات الشعر الجديدة والتى قد تصبح مصدر إلهام إليكي، في خروجك اليومي ن خاصة أنها توفر الكثير من الوقت ولا تحتاج زيارة صالونات الشعر .https://www.instagram.com/missysueblog/?utm_source=ig_embed