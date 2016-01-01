راحة كل ساعة.. 6 خطوات لتفادي آلام العمل المكتبي



آلام العمل المكتبي آلام العمل المكتبي

يعد الجلوس علي المكتب والعمل لمدة طويلة من اكثر المخاطر التي يمكن ان تلحق بالعمود الفقري للإنسان ضررا وتؤثر عليه بشكل كبير في حركته. وقدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية علي صفحتها الشخصية بموقع الفيسبوك نصائح لتفادي آلام العمل المكتبي كالآتي..



١-لا تحنِ ظهرك للأمام عند الجلوس على الكرسي

2- الجلوس بطريقة يكون في العمود الفقري مستقيما

3- خد راحة كل ساعة لمدة ٥ دقائق

4-لا تعمل بشكل متواصل بنفس الوضعيه

5-غير وضعيتك كل 20 إلى 30 دقيقة

6-حافظ علي وضع الرأس مستقيما بدون انحناء

