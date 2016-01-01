من مطبخك .. 3 حلول سريعة لعلاج انتفاخ العين

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علاج انتفاخ العين

انتفاخ العين من المشاكل التي نتعرض لها كثيرًا خاصة عند السهر وعدم الحصول على قسط كاف من النوم، وكذلك البكاء كثيرًا في الليل يسبب انتفاخ العين في الصباح، وهو الأمر الذي يمكن علاجه بطرق طبيعية سريعة.

برنامج عيادة ten المذاع على قناة ten قدم 3 طرق سهلة وسريعة لحل مشكلة انتفاخ العين وهي:

1- الخيار :

قومي بتقطيع الخيار شرائح مستديرة ووضعها على منطقة العين وأسفلها، مع الاسترخاء لمدة 20 دقيقة، فهو يقلل الانتفاخات ويعالج الهالات السوداء، كما يمكنك بشر الخيار وعصره واستخدام قطنة نظيفة في ماء الخيار ووضعها على العينين.

2- البطاطس :
قومي بتقشير البطاطس وتقطيع شريحتين منها ووضعها على العين بنفس طريقة الخيار ، كما يمكنك بشر البطاطس وعصرها والحصول على الماء فقط وغمس قطنة نظيفة فيها ووضعها على منطقة العين .

3- الماء الدافئ بالملح :
قومي بوضع كوب ماء دافئ وأضيفي له 2 ملعقة ملح ناعم ، وقلبيه حتى يذوب واستخدمي قطع قطنية نظيفة واغمسيها في الماء ووضعها على العين ككمادات لمدة 15 دقيقة .

المصدر: برنامج عيادة ten

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