بعد ظهوره في الصين .. تعرف على أعراض الطاعون الدبلي



الطاعون الدبلي الطاعون الدبلي

أصدرت السلطات الصينية تحذيرًا بشأن الطاعون الدبلي وقيدت استهلاك أنواع معينة من اللحوم، كما أبلغت عن حالتين من الطاعون الدبلي في مقاطعة خوفد في غرب منغوليا.



وكشف تقرير وفقا لموقع بولد سكاي الهندي عن العلامة الأكثر شيوعًا للطاعون الدبلي وهي :



١- تشنجات العضلات.

٢- قشعريرة في الجسم بالكامل.

٣- ضيق في التنفس.

٤- صداع في الرأس.

٥- تورم في الرأس.

٦- الحمى.

٧- الغرغرينا.

