أظهرت بيانات صناعة السيارات في بريطانيا مؤشرات على بعض التعافي في يونيو الماضي، مدفوعا بإعادة فتح صالات العرض بعد الإغلاق الذي كان فُرض لمنع تفشي فيروس كورونا.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رابطة مصنعي السيارات والتجار أن إجمالي تسجيلات الشهر الماضي بلغ نحو 145 ألف مركبة. ومنذ بداية العام وحتى الآن، لا يزال الإجمالي أقل بـ50%.
وقال يان بلامر المسؤول في شركة إعلانات السيارات "أوتو تريدر" إن المستهلكين سيشعرون بالقلق من شراء سلع باهظة الثمن مثل السيارات في ظل حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد والوظائف.
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التعليقات على سوق السيارات البريطاني يلتقط أنفاسه رغم تراجعه بنسبة 50% في 2020
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