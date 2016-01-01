

توقعات بزيادة أسعار التأمين على السيارات العام القادم توقعات بزيادة أسعار التأمين على السيارات العام القادم

توقع مختصون في مجال التأمين حدوث زيادة في أسعار تأمين السيارات بداية من العـام القادم، بعد أن سجّل العديد من شركات التأمين خسائر قوية في السوق المحلي، وذلك بحسب ما نقلته جريدة “الرياض”.



وأضاف المختصون أن هذه الزيادة لن يتم إلا في بداية العام القادم بعد مراجعة الخبراء الاكتواريين لهذه النتائج وإبداء اقتراحاتهم، متوقعين اتجاه شركات التأمين ذات الملاءة المالية القوية لعمليات الاستحواذ وليس الاندماج على شركات التأمين الصغيرة والتي تعاني من خسائر في السوق المحلي.



ونفى “سليمان بن معيوف” المختص بقطاع التأمين، قيام شركات التأمين برفع الأسعار على منتجاتها التأمينية تزامناً مع رفع الضريبة المضافة إلى 15؛ لأن من يدفع الضريبة هو المستهلك فليس هناك إلتزامات مالية على شركات التأمين.

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وأضاف “بن معيوف” أن القيمة المضافة ليست أجوراً إدارية أو فنية تُضاف على التكاليف التشغيلية لشركات التأمين، مؤكداً أن أغلب المستهلكين سوف يسعون لاسترجاع قيمة الضريبة المضافة حسب قوانين مصلحة الزكاة والدخل.