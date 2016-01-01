

أفضل 5 أجهزة ذكية لتتبع اللياقة البدنية شاهدناها في 2020.. تعرف على مواصفاتها وسعرها أفضل 5 أجهزة ذكية لتتبع اللياقة البدنية شاهدناها في 2020.. تعرف على مواصفاتها وسعرها

شهد عام 2020 صدور العديد من الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية المميزة، كما ازداد الإقبال على هذه الأجهزة التقنية ومعدلات استخدامها مع الأزمة الحالية التي يشهدها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وأصبح مراقبة الصحة الجسدية محل اهتمام عالمي.



وتقدم الأجهزة الذكية المتتبعة للياقة البدنية قائمة متنوعة من الوظائف الصحية، منها رصد معدل ضربات القلب ومتابعة أداء التمرينات الرياضية، وصولا إلى قياس نسبة الأكسجين في الدم وتتبع نمط النوم، لتقديم نصائح صحية أفضل للمستخدم.



فيما يلي قائمة بأفضل 5 أجهزة ذكية لتتبع اللياقة البدنية شاهدناها خلال 2020

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ساعة فيتبت فيرسا 2 (Fitbit Versa 2)يشبه تصميم ساعة فيتبت الذكية Fitbit Versa 2 ساعة أبل الذكية، فشاشتها مربعة ذات زوايا مستديرة، لكنها أخف وأنحف من ساعة أبل Apple Watch، كما تدعم الأشرطة القابلة للاستبدال.وشاشة ساعة Fitbit Versa 2 من نوع أوليد OLED عالية الدقة العاملة باللمس، وبطاريتها تدوم لأكثر من 5 أيام بشحنة واحدة، وهي تراقب معدل ضربات القلب على مدار اليوم، كما تدعم ميزة تتبع السعرات الحرارية والنوم، بالإضافة إلى أكثر من 20 وضعا للتمرينات الرياضية، ومنها ركوب الدراجات والجري والسباحة واليوجا.وتصدر ساعة Fitbit Versa 2 مع مساعد أمازون الصوتي الذكي “أمازون ألكسا” Amazon Alexa، ما يمكن استخدامها في التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة معه، كما تدعم ميزة Fitbit Pay لإجراء عمليات الدفع الإلكتروني باستخدامها.والساعة مقاومة للماء حتى 50 مترا، ومتوافقة مع نظامي أندرويد وiOS ومايكروسوفت ويندوز، وسعرها 6,700 جنيها مصريا تقريبا.سوار Fitbit Charge 4وهو واحد من أفضل أجهزة تتبع اللياقة البدنية في 2020، ويتميز بإمكانية استبدال الأشرطة، ومزود بخاصية تحديد المواقع العالمية GPS، ما يسمح بتتبع أداء التمرينات الرياضية في الأماكن المفتوحة دون الحاجة لاصطحاب هاتفك الذكي معك.ويدعم Fitbit Charge 4 جميع ميزات اللياقة البدنية المتاحة حتى الآن تقريبا، ومنها تتبع النشاط التلقائي طوال اليوم وتتبع النوم ومعدل ضربات القلب، كما أنه مقاوم للماء حتى 50 مترا، وسعره 3,000 جنيها مصريا تقريبا.سوار Fitbit Inspire HRوهو سوار ذكي أنيق التصميم وخفيف الوزن، ويعمل سوار Fitbit Inspire HR بشاشة لمس، ويقوم بتتبع معدل ضربات القلب على مدار اليوم، وتتبع التمرينات الرياضية والسعرات الحرارية وتتبع النشاط التلقائي طوال اليوم.وتدوم بطارية سوار Fitbit Inspire HR لأكثر من 5 أيام بشحنة واحدة، وسعره 1,900 جنيها مصريا تقريبا.سوار جارمين الذكي Garmin Vivosmart 4من المميزات في سوار جارمين الذكي Garmin Vivosmart 4 قياسه لمستويات تشبع الأكسجين في الدم، وذلك باستخدام مستشعر Pulse OX، وهي الميزة التي زاد الطلب عليها في أزمة كورونا الحالية.كما يتتبع سوار جارمين الذكي Garmin Vivosmart 4 معدل ضربات القلب، وعدد خطوات المشي والجري والسباحة واليوجا، وكذلك تتبع النوم، مع شاشة مخصصة للوصول السريع لمستويات الطاقة في الجسم، وسعر السوار 2,800 جنيها مصريا تقريبا.سوار شاومي الذكي Xiaomi Mi Band 4وهو خيار مثالي لمن يريد سوارا ذكيا بسعر مناسب، ويجمع سوار شاومي الذكي Xiaomi Mi Band 4 بين التصميم الجيد والمواصفات المميزة والسعر الاقتصادي.وشاشة سوار شاومي الذكي Xiaomi Mi Band 4 ملونة من نوع أموليد AMOLED، تعمل باللمس، وبقياس 0,95 بوصة، ودقة 120×240 بيكسل، وتدوم بطاريته حتى 20 يوما بشحنة واحدة.وسوار شاومي الذكي Xiaomi Mi Band 4 مقاوم للماء حتى 50 مترا، ويدعم ميزات تتبع النوم ومعدل ضربات القلب، وسعره 480 جنيها مصريا تقريبا.