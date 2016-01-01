

صور "ناسا" تكشف عن "دماء الأرض" الحزينة صور "ناسا" تكشف عن "دماء الأرض" الحزينة

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورا غريبة وحزينة تظهر "دماء الأرض" التي حدثت في ولاية أريزونا الأمريكية نتيجة ظاهرة رافقت احتراق الغابات في المنطقة.



وأخذت وكالة الفضاء الأمريكية صورا جديدة مذهلة تظهر التأثير المدمر لحرائق منطقة بيغورن التي اجتاحت ولاية أريزونا الأمريكية في أوائل شهر يونيو / حزيران الماضي.



وتظهر الصور المأخوذة بواسطة مقياس الإشعاع الحراري، والتي التقطت من الفضاء، الانبعاثات الدخانية والسامة التي خرجت من المنطقة، والتي وصل امتدادها إلى حوالي أكثر من 20 ميلا، من جبال سانتا كاتالينا شمال توسون، المكان الذي بدأت فيه حرائق الغابات، بحسب موقع الوكالة الرسمي.

وتمت معالجة الصور، والتي أظهرت ما أطلق عليه وكالة "ناسا" الأمريكية مصطلح "ندبة الحريق" على الأرض، وظهرت باللون الأسود الرمادي الداكن، في حين أن النباتات غير المحترقة ظهرت باللون الأحمر، والتي شبهها الخبراء بـ"دماء الأرض"، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

وبدأت حرائق بيغورن في الخامس من يونيو، وانتشر الحريق بسرعة فائقة، وغطى أكثر من 114 ألف فدان (48 ميلاً مربعاً) في غضون أيام، ما تطلب تدخل أكثر من 800 رجل إطفاء لإخماده.وواجه رجال الإطفاء صعوبات كبيرة بسبب النباتات الجافة الكثيفة، وتسببت طبيعة المنطقة الجبلية والتي تتخللها الوديان بحدوث تيارات هواء مختلفة أدت إلى تسريع حركة الرياح المحملة باللهب.وقال المتحدث باسم الفريق الذي أشرف على عمليات إخماد الحرائق، دي هاينز: "عملت هذه الأخاديد مثل عمل المداخن، حيث صعدت الرياح عبرها، ما أدى لصعود ألسنة اللهب معها، كان من الصعب جدا إخمادها".واستطاعت فرق الإطفاء إخماد حوالي 50% من الحرائق حتى الأول من يوليو/ تموز الجاري، وتم إخلاء حوالي 150 منزلا في المنطقة، وتسببت بدمار مساحات واسعة من الغابات قبل أن يتم السيطرة عليها.



