كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورا غريبة وحزينة تظهر "دماء الأرض" التي حدثت في ولاية أريزونا الأمريكية نتيجة ظاهرة رافقت احتراق الغابات في المنطقة.
وأخذت وكالة الفضاء الأمريكية صورا جديدة مذهلة تظهر التأثير المدمر لحرائق منطقة بيغورن التي اجتاحت ولاية أريزونا الأمريكية في أوائل شهر يونيو / حزيران الماضي.
وتظهر الصور المأخوذة بواسطة مقياس الإشعاع الحراري، والتي التقطت من الفضاء، الانبعاثات الدخانية والسامة التي خرجت من المنطقة، والتي وصل امتدادها إلى حوالي أكثر من 20 ميلا، من جبال سانتا كاتالينا شمال توسون، المكان الذي بدأت فيه حرائق الغابات، بحسب موقع الوكالة الرسمي.
وتمت معالجة الصور، والتي أظهرت ما أطلق عليه وكالة "ناسا" الأمريكية مصطلح "ندبة الحريق" على الأرض، وظهرت باللون الأسود الرمادي الداكن، في حين أن النباتات غير المحترقة ظهرت باللون الأحمر، والتي شبهها الخبراء بـ"دماء الأرض"، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.
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التعليقات على صور "ناسا" تكشف عن "دماء الأرض" الحزينة
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