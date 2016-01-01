

قد يتحول إلى وباء جديد الطاعون الدبلي.. 14 معلومة عن مرض حذرت منه الصين: لا يوجد لقاح له قد يتحول إلى وباء جديد الطاعون الدبلي.. 14 معلومة عن مرض حذرت منه الصين: لا يوجد لقاح له

أعلنت الصين مستوى الخطر الثالث لتفشي مرض الطاعون الدبلي أو الدملي، في منطقة منغوليا الداخلية شمالي البلاد.



وحذرت الصين من تحول المرض إلى وباء جديد قد يهدد العالم على غرار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حسب ما نقلته «سكاي نيوز».



وذكرت السلطات الطبية في مدينة بيان نور بمنغوليا، أنها رصدت مريضا أصيب بالعدوى بعد تواجده في بؤرة تفشٍ محتملة للمرض، مشيرة إلى أن المريض يخضع الآن للعلاج والعزل.

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ووفقا للسلطات الصينية، هناك خطر من انتشار المرض بين سكان المدينة، وأعطيت توصيات بعدم اصطياد وتناول الحيوانات البرية.وفي التقرير التالي، يستعرض «المصري لايت» 14 معلومة عن الطاعون الدبلي، حسب المذكور بموقع «مايو كلينيك».14. هو أكثر أنواع الطاعون شيوعا.13. سُمي باسم تورم العقد اللمفية (أورام التهابية في العقد الليمفاوية).12. تتطور الأورام عادة في الأسبوع الأول بعد الإصابة.11. الأورام الالتهابية في العقد الليمفاوية قد توجد في الأربية أو الإبط أو الرقبة.10. من أعراضه ظهور مفاجئ لحُمّى وقشعريرة، بجانب الصداع والتعب وآلام في العضلات.9. يسبب التهاب اللوزتين والطحال.8. لا ينتقل بسهولة بين البشر.7. ينجو معظم الأشخاص ممن يتلقون العلاج بالمضادات الحيوية على الفور منه.6. عليك زيارة الطبيب إذا بدأت في الشعور بالمرض، أو كنت في منطقة معروف فيها انتشار الإصابة به.5. يشيع المرض في المناطق الريفية وشبه القبلية من إفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وآسيا.4. لا يوجد لقاح له.3. قد يتحول، في مراحل متأخرة، إلى طاعون رئوي، وهو الأكثر خطورة.2. تنتقل بكتيريا الطاعون إلى البشر من خلال لدغات البراغيث، التي تغذت من قبل على الحيوانات المصابة، مثل: الجرذان، والفئران، والسناجب، والأرانب.1. وللوقاية منه، تخلص من الأعشاش، ولا تترك طعام الحيوانات الأليفة في مناطق يمكن للقوارض الوصول إليها بسهولة، وحافظ على بقاء حيواناتك الأليفة خالية من البراغيث.