أكدت هيئة خدمات الصحة البريطانية، ضرورة مساعدة البدناء على خفض الوزن، إذ إنهم باتوا أكثر عرضة بواقع الضعف للوفاة بفيروس كورونا المستجد.
ويقول السير سايمون ستيفنز، رئيس الهيئة - في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية في سياق تقرير أوردته في موقعها على الانترنت اليوم الاثنين - "إن المستويات المرتفعة للبدانة تسببت في زيادة الوفيات بين البريطانيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة المتحدة سجلت حتى الآن ثالث أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت الأعداد الرسمية للوفيات ما يقرب من 45 ألفًا، وهي ثاني أكثر الدول بدانة في أوروبا بعد مالطا، إذ يعاني أكثر من ربع البريطانيين من السمنة (يتجاوز مؤشر كتلة الجسم 30).
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التعليقات على صحيفة بريطانية: السمنة تضاعف فرص الوفاة بفيروس كورونا
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