

هنا الولايات المتحدة | صورة قتلت سيدة في الوادي العظيم: سقطت على ارتفاع 30 مترا هنا الولايات المتحدة | صورة قتلت سيدة في الوادي العظيم: سقطت على ارتفاع 30 مترا

لقيت امرأة من ولاية أريزونا الأميركية حتفها، عقب سقوطها من ارتفاع 30 مترا، أثناء التقاطها لصور في منطقة «جراند كانيون» أو الوادي العظيم.



وتمكنت قوات الشرطة من انتشال جثة ماريا سالجادو لوبيز، البالغة من العمر 59 عاما، بعد سقوطها من ارتفاع كبير في منطقة الوادي العظيم.



وكانت ماريا تتنزه في الموقع، وتلتقط الصور برفقة عائلتها، حين وقع حادث سقوطها.

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ويرتبط الوادي العظيم بسلسلة من الحوادث المميتة، حيث شهد في العام 2018 وفاة 17 شخصا، في حين توفي أربعة أشخاص على الأقل في العام الماضي حسب «سكاي نيوز».وبحسب المتحدثة باسم منتزه «جراند كانيون الوطني»، فانيسا سيجا سيرفانتس، فإن متوسط الوفيات التي تسجل في الموقع هو 12 سنويا، وترجع لأسباب متعددة كالسقوط أثناء التقاط الصور أو الغرق أو الحمى.ويعد المنتزه واحدا من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث اجتذب ما يقرب من 6.4 مليون زائر في عام 2018.