تقوية المناعة من أهم الأمور التي يجب العناية بها جيدًا خلال الفترة الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا ، وهناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تقوي المناعة لابد من تناولها بشكل يومي لتعزيز كفاءة الجهاز المناعي .
نصح موقع هيلث لاين الطبي ، بإعداد مشروب الليمون الدافئ بالزنجبيل وتناوله بشكل يومي لتقوية المناعة وقتل الميكروبات وحماية الجسم من أي عدوى ، إليك الطريقة :
مكونات مشروب المناعة
كوب ماء
2 ليمونة
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التعليقات على مشروب المناعة الأول .. كوب سحري يحميك من الفيروسات
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