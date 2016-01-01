

مشروب المناعة الأول .. كوب سحري يحميك من الفيروسات مشروب المناعة الأول .. كوب سحري يحميك من الفيروسات

تقوية المناعة من أهم الأمور التي يجب العناية بها جيدًا خلال الفترة الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا ، وهناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تقوي المناعة لابد من تناولها بشكل يومي لتعزيز كفاءة الجهاز المناعي .



نصح موقع هيلث لاين الطبي ، بإعداد مشروب الليمون الدافئ بالزنجبيل وتناوله بشكل يومي لتقوية المناعة وقتل الميكروبات وحماية الجسم من أي عدوى ، إليك الطريقة :



مكونات مشروب المناعة

كوب ماء

2 ليمونة

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ملعقة زنجبيل صغيرةملعقتان عسل أبيضملعقة صغيرة كركمطريقة عمل مشروب المناعةاغلي الماء واتركيه حتى يصبح دافئًاأضيفي عصير 2 ليمونةأضيفي الزنجبيل والكركم والعسلقلبي المكونات معًا وغطي الكوب لمدة دقائق ثم تناوليه .