

تراجع في أسعار الذهب مع بداية تعاملات الأسبوع (تفاصيل) تراجع في أسعار الذهب مع بداية تعاملات الأسبوع (تفاصيل)

شهدت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً اليوم الإثنين، في البورصات العالمية بحوالي ٢ دولار، ليسجل سعر الأونصة عالمياً ١٧٧٠ دولار.



وتراجع سعر جرام الذهب «عيار ٢٤» في الصاغة المصرية إلى ٩٠٥ جنيهاً، بينما سجل «عيار ٢١» ٧٩٢ جنيهاً، وسجل «عيار ١٨» ٦٧٨ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٢٨ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٢٩٠ جنيهاً.



وقال أمير رزق عضو شعبة الذهب «إن التراجع الطفيف في أسعار الذهب اليوم مع بداية تعاملات الأسبوع نتيجه لتباين أسعار النفط لجني أرباح المستثمرين».

قد يعجبك أيضا...

وأضاف «رزق» في تصريح لـ «المصري اليوم»، إن أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة العالمية وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.كانت أسعار الذهب قد سجلت استقراراً على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث سجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية ٩٠٨ جنيهاً، بينما سجل «عيار ٢١» ٧٩٥ جنيهاً، وسجل «عيار ١٨» ٦٨١ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٣٠ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٣٦٠ جنيهاً.