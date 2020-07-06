شهدت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً اليوم الإثنين، في البورصات العالمية بحوالي ٢ دولار، ليسجل سعر الأونصة عالمياً ١٧٧٠ دولار.
وتراجع سعر جرام الذهب «عيار ٢٤» في الصاغة المصرية إلى ٩٠٥ جنيهاً، بينما سجل «عيار ٢١» ٧٩٢ جنيهاً، وسجل «عيار ١٨» ٦٧٨ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٢٨ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٢٩٠ جنيهاً.
وقال أمير رزق عضو شعبة الذهب «إن التراجع الطفيف في أسعار الذهب اليوم مع بداية تعاملات الأسبوع نتيجه لتباين أسعار النفط لجني أرباح المستثمرين».
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التعليقات على تراجع في أسعار الذهب مع بداية تعاملات الأسبوع (تفاصيل)
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