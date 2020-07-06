

أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور الاثنين 6 يوليو أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور الاثنين 6 يوليو

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الاثنين 6 يوليو 2020، حالة من الاستقرار.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار كالتالي: يتراوح سعر عنب بناتي أصفر ما بين 4 و7 جنيهات، وعنب بناتي أحمر 4 و7 جنيهات، أما عنب كرمسن بـ 12 جنيه، والشمام ما بين 4 و6 جنيهات للكيلو.



ووصل سعر تفاح المصري بين 5 إلى 9 جنيهات، والتفاح الأمريكي ما بين 17 و23 جنيها، والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلو بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيه.