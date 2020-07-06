

استعدادا لعيد الأضحى.. «الزراعة» تكثف حملاتها على المجازر والمنافذ استعدادا لعيد الأضحى.. «الزراعة» تكثف حملاتها على المجازر والمنافذ

تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حملاتها على المجازر وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وذلك للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة.



وواصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، حملاتها المرورية المكثفة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحي آمن للمواطنين في المقام الأول.



وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغ أجمالي المضبوطات حوالي 40 طن و413 كجم في 27 محافظة.

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ووفقا للتقرير، تمثلت الكميات المضبوطة في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، لافتا إلى انه تم أيضا ضبط عددا من الأختام المزورة، التي كانت تستخدم للذبح خارج المجازر، فضلا عن زجاجات المياه الملونة، فضلا عن حالات ذبح عجلات عشار خارج المجازر.وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 758 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.ومن جهته قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن تلك الحملات تتم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بكافة المحافظات، ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.وأشار رئيس الهيئة، أنه تم تكثيف تلك الحملات وذلك استعدادا لقرب حلول عيد الأضحى المبارك، بحيث يتم إعلان حالات الطوارئ القصوى بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، وتشديد الرقابة على منافذ بيع وتداول اللحوم، ومتابعة مزارع الإنتاج الحيواني، ومنافذ بيع الحيوانات والرؤوس الحية، لضمان سلامة المنتجات، والحفاظ على صحة المواطنين.