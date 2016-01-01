وفاة وزير الدولة للانتاج الحربي الفريق محمد العصار



الفريق محمد العصار الفريق محمد العصار

توفي منذ قليل وزير الانتاج الحربي الفريق محمد العصار.



جدير بالذكر بالذكر أن الفريق محمد العصار من مواليد عام 1946 ، وهو من أبطال حرب الاستنزاف .



كما ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أصدر في 26 يوليو من الشهر الماضي قرارا بترقية اللواء محمد العصار إلى رتبة فريق فخري .

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