أصدر الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم، تعليمات مشددة لجميع مقدري الدرجات والعاملين بكنترولات الثانوية العامة.
وقد أوضحت هذه التعليمات، بضرورة الالتزام بعدم تصوير أي أوراق أو أشخاص داخل أماكن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020.
وحذر رئيس عام امتحانات الثانوية العامة جميع المشاركين في أعمال كنترولات الثانوية العامة 2020 من مخالفة هذه التعليمات، مشددا على تعرض المخالفين للمساءلة القانونية.
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التعليقات على التعليم تحذر مسئولي كنترولات الثانوية العامة: ممنوع تصوير أوراق الطلاب
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