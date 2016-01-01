التعليم تحذر مسئولي كنترولات الثانوية العامة: ممنوع تصوير أوراق الطلاب



الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازي

أصدر الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم، تعليمات مشددة لجميع مقدري الدرجات والعاملين بكنترولات الثانوية العامة.



وقد أوضحت هذه التعليمات، بضرورة الالتزام بعدم تصوير أي أوراق أو أشخاص داخل أماكن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020.



وحذر رئيس عام امتحانات الثانوية العامة جميع المشاركين في أعمال كنترولات الثانوية العامة 2020 من مخالفة هذه التعليمات، مشددا على تعرض المخالفين للمساءلة القانونية.

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كما شدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ، على ضرورة التزام السادة مقدري الدرجات بالتباعد الاجتماعي في لجان التصحيح بجميع كنترولات الثانوية العامة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.وكانت قد عقدت اليوم الاثنين ، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مشرفين عموم التقدير لمادة الفلسفة والمنطق على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.