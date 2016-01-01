الصداع النصفي ليس مجرد نوع شائع من الصداع، إنه يسبب آلاما أكثر حدة ومتكرر ، ولا يشعر به إلا بشكل خاص على جانب واحد من الرأس، فإذا كنت تعاني من الصداع النصفي فعليك أن تتخلى عن المسكنات فورا.
يمكن أن يحدث الصداع النصفي من خلال أشياء متعددة مثل الإجهاد والتغيير الهرموني والتوتر وتناول الكحول ويمكن أن تستمر من ثلاث ساعات إلى عدة أيام، حيث يلجأ معظم الأشخاص إلى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للحصول على بعض الراحة، ولكن هناك بعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في تخفيف الألم الناتج عن الصداع النصفي.
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التعليقات على بديلًا للأدوية.. مكون طبيعي غير متوقع لـ علاج الصداع النصفي
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