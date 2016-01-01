بديلًا للأدوية.. مكون طبيعي غير متوقع لـ علاج الصداع النصفي



الصداع النصفي الصداع النصفي

الصداع النصفي ليس مجرد نوع شائع من الصداع، إنه يسبب آلاما أكثر حدة ومتكرر ، ولا يشعر به إلا بشكل خاص على جانب واحد من الرأس، فإذا كنت تعاني من الصداع النصفي فعليك أن تتخلى عن المسكنات فورا.



يمكن أن يحدث الصداع النصفي من خلال أشياء متعددة مثل الإجهاد والتغيير الهرموني والتوتر وتناول الكحول ويمكن أن تستمر من ثلاث ساعات إلى عدة أيام، حيث يلجأ معظم الأشخاص إلى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للحصول على بعض الراحة، ولكن هناك بعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في تخفيف الألم الناتج عن الصداع النصفي.



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واشار موقع "timesofindia"،يعد السمن جزءًا مهمًا من المطبخ، وإن إضافة السمن إلى أي طعام لا يعزز نكهة الطعام فحسب، بل يساعدك أيضًا على الحفاظ على صحتك.كما يستخدم السمن لإزالة الهالات السوداء والشفاه المتشققة وعلاج الجلد الجاف والشعر الجاف، علاج فعال لـ علاج الصداع النصفيطريقة الإستخدام:1- نذوب السمن ونضع 2-3 قطرات من السمن الدافئ في فتحة الأنف.2- يمكنك القيام بذلك مرتين في اليوم لتخفيف الصداع النصفي أو الصداع.