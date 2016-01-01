الجنايات: إدراج ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر..شاهد

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ممدوح حمزة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إدراج ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر في اتهامه بالتحريض على العنف.

كما قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 14 يوليو للشهود.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة عدة اتهامات لـ ممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.. ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.

المصدر: elbalad

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