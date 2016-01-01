السفير الأمريكي في القاهرة: نعمل على رفع قدرات مصر العسكرية ونرفض التدخل العسكري في ليبيا

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صورة الخبر: السفير الأمريكي لدى القاهرة
السفير الأمريكي لدى القاهرة

قال السفير الأمريكي لدى القاهرة، جوناثان كوهين، إن بقاء مصر قوية وآمنة ومستقرة يصب في مصلحة أمريكا، لذلك نعمل على رفع قدراتها العسكرية.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي: "أعمل على جعل مصر قوية، آمنه ومزدهرة لأن ذلك في مصلحة أمريكا، لذا في المجال العسكري نحن نتعاون على رفع قدرات مصر في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، وتطوير قدراتها الدفاعية".

وتابع: "أما المجال الاقتصادي، فنحن نحاول أن نزيد من قيمة الاستثمار التجاري ونستمر في تقديم المساعدات التنموية في محاوله لتحقيق الازدهار الاقتصادي لمصر بالمستقبل".

وأشار إلى أن بلاده تربطها بمصر علاقات استراتيجية ترجع لعقود طويلة في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية، لافتا إلى أنها تشهد ازدهارا ونموا في الفترة الحالية.

وبسؤاله عن دعم أمريكا لإعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن التدخل العسكري إذا تمت السيطرة على سرت من قبل قوات خارجية، قال كوهين إن كل ما يستطيع قوله إن الولايات المتحدة تقدر الأمن المصري وترفض التدخل في ليبيا.

وقال كوهين إن مصر لا تمثل فقط الشرق الأوسط بل هي مرتبطة أيضا بإفريقيا كاملة، مضيفا أن الولايات المتحدة تعارض جميع أنواع التدخلات الأجنبية في ليبيا وتدعو إلى اللجوء للمفاوضات تحت رعاية الناتو للتوصل إلى حل، كما أكد أن أمريكا تصر على وقف إطلاق النار هناك.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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