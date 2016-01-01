قال السفير الأمريكي لدى القاهرة، جوناثان كوهين، إن بقاء مصر قوية وآمنة ومستقرة يصب في مصلحة أمريكا، لذلك نعمل على رفع قدراتها العسكرية.
وأضاف خلال حديثه مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي: "أعمل على جعل مصر قوية، آمنه ومزدهرة لأن ذلك في مصلحة أمريكا، لذا في المجال العسكري نحن نتعاون على رفع قدرات مصر في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، وتطوير قدراتها الدفاعية".
وتابع: "أما المجال الاقتصادي، فنحن نحاول أن نزيد من قيمة الاستثمار التجاري ونستمر في تقديم المساعدات التنموية في محاوله لتحقيق الازدهار الاقتصادي لمصر بالمستقبل".
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التعليقات على السفير الأمريكي في القاهرة: نعمل على رفع قدرات مصر العسكرية ونرفض التدخل العسكري في ليبيا
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