نشرت قناة مصرية فيديو، قالت إنه للحظة استهداف أنظمة الدفاع الجوي التي نصبتها تركيا الخميس الماضي في قاعدة الوطية بليبيا.
وعرض خالد أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" لقطات للضربات، موضحا، أن "9 غارات عنيفة استهدف منظومة الدفاع الجوي التركي ودمرت 3 رادارات، بقاعدة الوطية".
وأشارت القناة في عرضها للفيديو إلى أن الأنظمة التي تم تدميرها نصبت بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إلى طرابلس ومصراته.
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التعليقات على قناة مصرية تنشر "فيديو للحظة استهداف" قاعدة الوطية بليبيا
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