

ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة من الثوم على الريق؟ ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة من الثوم على الريق؟

يحتوي الثوم على العديد من المركبات المفيدة للجسم، والتىي تساعد على إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن الصحية، ووفقًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم اهم فوائد الثوم...



تساعد مكملات الثوم على منع وتقليل شدة الأمراض الشائعة مثل الأنفلونزا ونزلات البرد



يبدو أن الجرعات العالية من الثوم تعمل على تحسين ضغط الدم لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم المعروف (ارتفاع ضغط الدم)، في بعض الحالات ، قد تكون المكملات الغذائية فعالة مثل الأدوية العادية.

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يبدو أن مكملات الثوم تقلل من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار ، خاصة في أولئك الذين لديهم نسبة عالية من الكوليسترول.اقرأ أيضًا | يمنع السرطان ويقوى المناعة.. إليك فوائد زيت الثوميحتوي الثوم على مضادات الأكسدة التي تحمي من تلف الخلايا والشيخوخة، قد يقلل من خطر مرض الزهايمر والخرف.يعرف الثوم آثارًا مفيدة على الأسباب الشائعة للأمراض المزمنة ، لذلك من المنطقي أنه يمكن أن يساعدك أيضًا على العيش لفترة أطول.قد يحسن الثوم الأداء البدني والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، والعديد من الفوائد التى تعزز الصحة.