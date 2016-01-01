ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة من الثوم على الريق؟

يحتوي الثوم على العديد من المركبات المفيدة للجسم، والتىي تساعد على إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن الصحية، ووفقًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم اهم فوائد الثوم...
تساعد مكملات الثوم على منع وتقليل شدة الأمراض الشائعة مثل الأنفلونزا ونزلات البرد
يبدو أن الجرعات العالية من الثوم تعمل على تحسين ضغط الدم لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم المعروف (ارتفاع ضغط الدم)، في بعض الحالات ، قد تكون المكملات الغذائية فعالة مثل الأدوية العادية.
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