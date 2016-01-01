بطريقة سهلة.. كيفية تحضير عمل شرائح اللحمة بالصويا صوص

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شرائح اللحمة بالصويا صوص

قدم الشيف الشربينى طريقة تحضير عمل شرائح لحمة بالصويا صوص من خلال برنامجه على "الشيف" على سي بي سي سفرة.

مقادير شرائح لحمة بالصويا صوص:

لحمة شرائح

بصل

ثوم

جزر

صويا صوص
دبس رمان

بيضة

دقيق

كاتشب

بهارات مشكلة

نشا

كرات

كرفس

زعت

ر ملح وفلفل

رشة سمسم

فلفل ألوان

كسبرة خضراء



طريقة تحضير شرائح لحم بالصويا صوص:

- تدق شراح اللحم ثم تقطع لشرائح مثل الشاورما.

- تضاف للحمة التوابل والثوم والصويا صوص والملح والفلفل والزعتر.

- تعفر شرائح اللحم بالنشا ثم يضاف لها البيضة ثم السمسم.

- تعفر شرائح اللحم مرة أخرى بالدقيق ثم تحمر في الزيت.

- يشوح البصل في زيت على النار ثم يضاف الثوم ثم الكرات والكرفس يضاف الفلفل الألوان والجزر ودبس الرمان والكاتشب ثم تضاف شرائح اللحم المقلية وتترك حتى تمام النضج.

-تضاف رشة كسبرة خضراء وبجانبه الأرز الأبيض ويقدم.

المصدر: سي بي سي سفرة

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