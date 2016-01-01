بطريقة سهلة.. كيفية تحضير عمل شرائح اللحمة بالصويا صوص



شرائح اللحمة بالصويا صوص شرائح اللحمة بالصويا صوص

قدم الشيف الشربينى طريقة تحضير عمل شرائح لحمة بالصويا صوص من خلال برنامجه على "الشيف" على سي بي سي سفرة.



مقادير شرائح لحمة بالصويا صوص:



لحمة شرائح

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بصلثومجزرصويا صوصدبس رمانبيضةدقيقكاتشببهارات مشكلةنشاكراتكرفسزعتر ملح وفلفلرشة سمسمفلفل ألوانكسبرة خضراءطريقة تحضير شرائح لحم بالصويا صوص:- تدق شراح اللحم ثم تقطع لشرائح مثل الشاورما.- تضاف للحمة التوابل والثوم والصويا صوص والملح والفلفل والزعتر.- تعفر شرائح اللحم بالنشا ثم يضاف لها البيضة ثم السمسم.- تعفر شرائح اللحم مرة أخرى بالدقيق ثم تحمر في الزيت.- يشوح البصل في زيت على النار ثم يضاف الثوم ثم الكرات والكرفس يضاف الفلفل الألوان والجزر ودبس الرمان والكاتشب ثم تضاف شرائح اللحم المقلية وتترك حتى تمام النضج.-تضاف رشة كسبرة خضراء وبجانبه الأرز الأبيض ويقدم.