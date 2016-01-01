أسرار صينية البطاطس للشيف شربيني

تعد صينية البطاطس من الأكلات الشعبية الرئيسية المتداولة داخل البيوت المصرية لمذاقها الرائع وبالرغم من ذلك لاتستطيع جميع النساء إخراجها بنفس المذاق .
صينية البطاطس بالكريمة على طريقة الشيف أسامة السيد
نقدم لكم طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ باسرار الشيف شربيني مقدم برامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير صينية بطاطس بالفراخ :
بطاطس
فراخ
جزر
كمون
ورق لورا
مستكة
بصل
ثوم
كرفس
كرات
ملح
فلفل أسود
بهارات
مرقة دجاج
زبدة
جنزبيل
حبهان
اسرار صينية بطاطس بالفراخ :
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