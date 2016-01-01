الري: لدينا مخاوف من احتمالية انهيار سد النهضة.. فيديو

كشف محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عن تفاصيل الاجتماعات بشأن أزمة سد النهضة بحضور المراقبين.
وقال السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الاجتماع بدأ الساعة الثانية مع المراقبين والوفد المصري، واستعرضنا النقاط الفنية والقانونية المتحفظ عليها، فضلا عن النقاط التي تعاملت مصر معها بمرونة، ومن المفترض أن يكون هناك اجتماعًا مماثلًا مع السودان وإثيوبيا».
وتابع: «وضحنا التحديات المائية التي تواجهها مصر، فضلا عن استيراد بعض المنتجات من الخارج بسبب قلة المياه بمصر، والمقارنة بين حجم المياه في مصر وإثيوبيا، مجحفة».
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