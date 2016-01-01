

فيات كرايسلر تحسم الجدل .. الضمان في مصر ثلاثة سنوات أو 100 ألف كيلو فيات كرايسلر تحسم الجدل .. الضمان في مصر ثلاثة سنوات أو 100 ألف كيلو

أعلنت شركة فيات كرايسلر الإيطالية عن فترة ضمان العلامة التجارية فيات في مصر، مؤكدة أنها تمتد لمدة 24 شهراً من تاريخ إستلام السيارة دون حد أقصي للكيلومترات وتلك هي مدة الضمان الأساسية للسيارة، وفي حالة قراءة عداد وعدم استكماله مسافة 100 ألف كيلو تمتد فترة الضمان حتى استكمال المسافة المحددة أو لمدة 12 شهراً إضافياً أيهما أقرب.





وأكدت الشركة في بيان رسمي له تم نشره على الصفحة الرسمية على فيس بوك لشركة دينامكس، الوكيل الحصري للعلامة التجارية فيات في مصر، أن دينامكس تلتزم بتطبيق سياسة الضمان طبقاً للعقد المبرم بينها كوكيل حصري وبين الشركة المصنعة ، موضحة أن شروط وقواعد الضمان مذكورة في كتيب الضمان الذي يتم تسليمه للعملاء عن طريق الوكيل الحصري بعد ختمه بختم الشركة.





يذكر أن هذا البيان جاء رداً من فيات كرايسلر رداً على الجدل الذي أثير منذ فترة بين عملاء فيات في مصر بسبب فترة الضمان، وحصول بعضهم على كتيب به ضمان مدته 5 سنوات، وآخرين مدة الضمان لديهم 12 شهراً فقط، كما سبق أن صدر قراراً من جهاز حماية المستهلك ضد الشركة ولصالح عميل بحقه في ضمان لمدة 5 سنوات.



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وفي هذا الصدد، قال عماد حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة دينامكس، في تصريحات سابقة ل "عالم السيارات" إن الشركة تقدمت بالأوراق القانونية التي تثبت خطأ قرار جهاز حماية المستهلك الصادر ضدها، موضحاً أنه مخالف للمستندات التي قدمتها الشركة ولعقدها مع شركة فيات العالمية والذي ينص على فترة ضمان مدتها 24 شهراً أو 60 ألف كم، وتم مد فترة الضمان لثلاث سنوات أو 100 ألف كم، قائلاً إن هذه هي فترة الضمان التي توقع الشركة على الكتيب الخاص بها وتسلمه لعملاءها، كما أنها نفس فترة الضمان الممنوحة لباقي سيارات المجموعة مثل سيارات ألف روميو.وأوضح حلمي أن هناك بعض كتيبات الضمان التي ظهرت مع العملاء مدون بها مدة ضمان تمتد لخمس سنوات، ولكنها غير موقع عليها بتوقيع شركة دينامكس، وغير سارية في مصر وفقاً لعقد الشركة مع فيات العالمية، مشيراً إلى أن الوكيل المصري عليه أن يلتزم بفترة الضمان المُحددة في تعاقده مع الشركة الأم، وأنه لا يمكن أن يتلاعب في فترة الضمان فهو بنداً لا يمكنه التربح منه وإلا فقد وكالته للعلامة التجارية.وينص قرار جهاز حماية المستهلك الصادر ضد دينامكس في مارس الماضي على الآتي:أولاً: إلزام رئيس مجلس إدارة الشركة بمنح الشاكي مدة الضمان المدونة في الكتيب الموجود بالسيارة وقت الشراء، والذي يتضمن أن "ضمان المركبة 24 شهراً بمسافة ميلية غير محددة، وضمان المركبة الإضافي حتى خمس سنوات أو 120 ألف كم، مع تسليم الشاكي ما يفيد ذلك خلال أسبوع، دون أي تكلفة إضافية على الشاكي.ثانياً: في حالة عدم الالتزام بتنفيذ القرار سيتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية لمخالفة نص المواد 1، 9، 20، 25، 56، 64، 65، 66، 73، 74، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.