كشفت شركة بنتلي النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها بنتايجا، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة الفارهة.
ولم تفصح الشركة البريطانية عن موعد طرح أو أسعار الموديل الجديد، الذي يتميز بتصميم جذاب، ومقصورة داخلية محدثة، والمزيد من الرحابة المخصصة للمقاعد الخلفية.
وتطل السيارة الجديدة بشبكة مبرد أكبر، وتصميم جديد للمؤخرة مع مصابيح خلفية جذابة، كما تزخر المقصورة الداخلية بمقاعد جديدة سمحت بخلق المزيد من الرحابة للمقاعد الخلفية، مع تصميم جديد للقمرة مع شاشات حديثة، والعديد من وظائف الاتصال بفضل بطاقة SIM المدمجة، وخيارات أوسع فيما يخص الألوان.
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التعليقات على بنتلي تقدم بنتايجا الفارهة الجديدة
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