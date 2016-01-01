

بنتلي تقدم بنتايجا الفارهة الجديدة بنتلي تقدم بنتايجا الفارهة الجديدة

كشفت شركة بنتلي النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها بنتايجا، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة الفارهة.



ولم تفصح الشركة البريطانية عن موعد طرح أو أسعار الموديل الجديد، الذي يتميز بتصميم جذاب، ومقصورة داخلية محدثة، والمزيد من الرحابة المخصصة للمقاعد الخلفية.



وتطل السيارة الجديدة بشبكة مبرد أكبر، وتصميم جديد للمؤخرة مع مصابيح خلفية جذابة، كما تزخر المقصورة الداخلية بمقاعد جديدة سمحت بخلق المزيد من الرحابة للمقاعد الخلفية، مع تصميم جديد للقمرة مع شاشات حديثة، والعديد من وظائف الاتصال بفضل بطاقة SIM المدمجة، وخيارات أوسع فيما يخص الألوان.

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وعلى صعيد لدفع تعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين V8 سعة 4 لتر وبقوة 404 كيلووات/550 حصان، مع 770 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة بنتايجا الجديدة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5ر4 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 290 كلم/س.أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 6ر11 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 265 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.