

إزاى تعالجى الشعر الجاف على طريقة كاردى بى؟ كلمة السر خليط زيوت طبيعية إزاى تعالجى الشعر الجاف على طريقة كاردى بى؟ كلمة السر خليط زيوت طبيعية

كشفت المغنية كاردي بي لمتابعيها عن روتينها السهل لجعل شعرها ناعما سلسا، والذي يتكون من مكونات بسيطة غالبا ما تحتويها ثلاجاتنا، وقالت في مقطع فيديو: "هذا هو شعري حقًا .. عندما يجف يصبح هائشا."



ووفقًا لموقع "بونجور" أعطت كاردي برنامجًا تعليميًا خطوة بخطوة حول قناع الشعر الذي تستخدمه لتنعيم خصلات شعرها وكشفت عن صور قديمة تظهر مدى مساهمة القناع في نمو شعرها على مر السنين.





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طريقة عمل القناع :خلطت كاردي بي في وعاء الأفوكادو وزيت الخروع وزيت الأرجان وزيت الأفوكادو والعسل والموز والمايونيز، ومزجتها جيدا لتصبح قناع للشعر، قائلة:" كل الأشياء الجيدة التي تضعيها في جسمك، يمكن أن تضعيها على شعرك .. إنه مجرد قناع شعر جيد لمساعدة شعرك على النمو."وأضافت أيضا مزيج من الزيوت، وخاصة زيت الخروع الأسود، مؤكدة أن له الكثير من الفوائد. من بينها تعزيز نمو الشعر، والحفاظ على شعر ناعم ورطب وقوي، بالإضافة إلى كونه مضاد للبكتيريا طبيعي ومضاد للفطريات، لذلك فهو مثالي لأولئك الذين يعانون من فروة الرأس أو الحكة، فقط احذرى من أن الزيت ثقيل ولزج، لذلك قد لا ترغبى في استخدامه كل يوم.وبعد ساعات من عمل القناع، نشر ت كاردي بي صورة على انستجرام للنتائج النهائية، حيث تمتعت بشعر لامع وحريري وطويل مقارنة بنسيج شعرها السابق. وكتبت في التعليق: "إنه يساعد على نمو الشعر كثيرًا."