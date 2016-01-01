

أول كفيف يشارك في مسابقة للطبخ: «التذوق والشم أهم من البصر» أول كفيف يشارك في مسابقة للطبخ: «التذوق والشم أهم من البصر»

قرر مقدم برامج السفر عمار لطيف، أن يكون أول متسابق كفيف يتنافس في برنامج BBC للطبخ المخصص للمشاهير، إذ يؤمن بأن حواس التذوق واللمس والشم لديه قد زادت حدتها بعد فقدان البصر، ما يجعله فائقا على منافسيه.



ووصف عمار قدراته في الطبخ قائلا: «ما اكتشفته أنك وأنت تطهو الطعام تتمتع بالعديد من الإشارات غير البصرية، فهناك الروائح، وهناك الأصوات، إن كانت سَمَكتي غير سعيدة فستُصدر صوتا يشبه صوت البصاق، والبصل إن تجاوز مرحلة اللون البني فسيبدأ في إصدار جلبة تقول: تعال هنا وساعدني» حسب ما نقلته «سبوتنيك».



وأضاف: «ظللت أسأل نفسي لماذا شاركت في البرنامج، فأنا لم أطبخ كثيرا، ومعدو البرنامج لن يسمحوا لي بأي وقت إضافي، وهو ما رأيته قرارا قاسيا».

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وتابع «عمار»: «لكنهم عادوا مرة أخرى هذا العام، وكان هناك بعض الإصرار، حيث سألوا عن الطرق التي يمكن أن يدعموني بها، وسألوني عما أحتاج».وختم عمار بأن المعدين: «قالوا لي إنه بإمكانه الحصول على معدات خاصة، لكنه لن يحظى بأي وقتٍ إضافي، لقد أدركت الآن أن الطهاة الذين لا يمتلكون حاسة البصر يمكنهم أن يكونوا أفضل من المبصرين، ولكن لا يمكنني أن أرتجل، عليّ أن أجهز وأرتّب كل شيء».وسيلتقي مشاهدو البرنامج في الأسبوع القادم بـ«عمار»، رائد الأعمال الاسكتلندي، الذي طاف أرجاء العالم رغم فقدانه بصره منذ كان في عمر الثامنة عشرة، بسبب مرض وراثي بالعين، يُدعى التهاب الشبكية الصباغي، وهو يطبخ للزبائن بمطعم مورتايمر هاوس بلندن.