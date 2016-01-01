قرر مقدم برامج السفر عمار لطيف، أن يكون أول متسابق كفيف يتنافس في برنامج BBC للطبخ المخصص للمشاهير، إذ يؤمن بأن حواس التذوق واللمس والشم لديه قد زادت حدتها بعد فقدان البصر، ما يجعله فائقا على منافسيه.
ووصف عمار قدراته في الطبخ قائلا: «ما اكتشفته أنك وأنت تطهو الطعام تتمتع بالعديد من الإشارات غير البصرية، فهناك الروائح، وهناك الأصوات، إن كانت سَمَكتي غير سعيدة فستُصدر صوتا يشبه صوت البصاق، والبصل إن تجاوز مرحلة اللون البني فسيبدأ في إصدار جلبة تقول: تعال هنا وساعدني» حسب ما نقلته «سبوتنيك».
وأضاف: «ظللت أسأل نفسي لماذا شاركت في البرنامج، فأنا لم أطبخ كثيرا، ومعدو البرنامج لن يسمحوا لي بأي وقت إضافي، وهو ما رأيته قرارا قاسيا».
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التعليقات على أول كفيف يشارك في مسابقة للطبخ: «التذوق والشم أهم من البصر»
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