

| شاهد | عمرو أديب ينعى رجاء الجداوي: «ربنا يصبرني على فراقك» | شاهد | عمرو أديب ينعى رجاء الجداوي: «ربنا يصبرني على فراقك»

نعى الإعلامي عمرو أديب الفنانة رجاء الجداوي، والتي توفيت صباح اليوم عن عمر يناهز 82 عاما.



وقال «أديب» في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: «١٥ سنة شغل معاكي يا ست الناس، أنا فعلا مكنتش عارف إنه هييجى اليوم ده.. الله يرحمك ويصبرنى ويصبر أهلك وحبايبك فى كل مكان».



وكتب في تدوينة أخرى: «لم تكن سيدة عادية.. قدرة غريبة على توليد الحب بشكل مستمر وتسامح لا نهائى واحتواء مستمر، كانت أم الجميع وكانت من أرقى الشخصيات التى عرفتها فى حياتي، وكل مكان كانت تشاركنى فيه كان يحل التوفيق.. لن تعود رجاء الجداوي للحياة، ذهبت وأخدت معها كل المعانى الجميلة.. الله يرحمك ويصبرنى على فراقك».







