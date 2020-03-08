

أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق اليوم 5 يوليو أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق اليوم 5 يوليو

واصلت أسعار الأسمنت المحلية استقرارها مع بداية تعاملات الأحد 5 يوليو، مع بداية الأسبوع .



الأسمنت المسلح



سجل سعر الأسمنت المسلح 723 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 710 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 718 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 710 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 723 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 713 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 728 جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 780 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 723 جنيهًا للطن.

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الأسمنت الأبيضوسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.الأسمنت المخلوطوسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 663 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 663 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 668 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 660 جنيهًا للطن.الأسمنت المقاوموسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 763 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 768 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 753 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 768 جنيهًا للطن.الجبسواستقرت أسعار الجبس، فسجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.