

الدولار يتراجع أمام الجنيه من قرشين لـ4 قروش ويسجل 16.05جنيه بـ"الأهلى" الدولار يتراجع أمام الجنيه من قرشين لـ4 قروش ويسجل 16.05جنيه بـ"الأهلى"

تراجع سعر الدولار اليوم الأحد 5-7-2020 أمام الجنيه المصرى فى منتصف اليوم بعد أن شهد صباحا استقرارا بأسعاره في البنوك العاملة فى مصر، بانخفاض قيمته ما بيت قرشين لـ 4 قروش علي حسب كل بنك.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:







سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.08 جنيه للشراء.



16.18 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.05 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.07 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.



16.15 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.17 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

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