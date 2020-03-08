

الزراعة توافق على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 306 ملايين جنيه لصغار المربين والمزارعين الزراعة توافق على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 306 ملايين جنيه لصغار المربين والمزارعين

أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة موافقة مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 306 ملايين جنيه.

يستفيد منها 1525 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 20984 رأس ماشية محلية وأيضا مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو.



وقال الصياد، إن وزير الزراعة وجه قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى في المحافظات بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى أو مستورد، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.



من جانبه أوضح طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حوالى مليار وستمائة وواحد وخمسون مليون جنيه حتى الآن لعدد 10 آلاف مستفيد، ولتمويل أكثر من 116 ألف رأس ماشية وأن لجان التفتيش والمتابعة التي وجه بتشكيلها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بدأت عملها الأسبوع الماضي في متابعة مشروع البتلو وإزالة أي عقبات تواجه المستفيدين منه.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف سليمان، أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).