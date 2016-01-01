تقارير: جاساما حكما لموقعة الأهلي والوداد.. وأوتوجو لمواجهة الزمالك والرجاء المغربي

آخر الأخباراخبار الرياضة › تقارير: جاساما حكما لموقعة الأهلي والوداد.. وأوتوجو لمواجهة الزمالك والرجاء المغربي

صورة الخبر: باكاري جاساما
باكاري جاساما

كشفت تقارير صحفية مغربية عن استقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الجابوني، إريك أوتوجو، حكما لمباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي، وقع اختيارها على الحكم الجابوني إريك أوتوجو، لإدارة مباراة الرجاء البيضاوي والزمالك المصري.

وأوضحت الصحيفة المغربية، أن مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الزمالك والرجاء، ستقام يوم 6 سبتمبر المقبل في الكاميرون.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى تعيين باكارى جاساما لإدارة مباراة الأهلى والوداد المغربي بنصف نهائى أبطال إفريقيا والتى من المقرر ان تقام 5 سبتمبر المقبل وفقا لمصادر الصحيفة المغربية.

المصدر: صحيفة "المنتخب" المغربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تقارير: جاساما حكما لموقعة الأهلي والوداد.. وأوتوجو لمواجهة الزمالك والرجاء المغربي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
14656

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager