كشفت تقارير صحفية مغربية عن استقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الجابوني، إريك أوتوجو، حكما لمباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي، وقع اختيارها على الحكم الجابوني إريك أوتوجو، لإدارة مباراة الرجاء البيضاوي والزمالك المصري.
وأوضحت الصحيفة المغربية، أن مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الزمالك والرجاء، ستقام يوم 6 سبتمبر المقبل في الكاميرون.
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التعليقات على تقارير: جاساما حكما لموقعة الأهلي والوداد.. وأوتوجو لمواجهة الزمالك والرجاء المغربي
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