ريال مدريد ينتزع فوزًا صعبًا من أتلتيك بلباو ويواصل ابتعاده بصدارة الليجا.. فيديو

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صورة الخبر: سيرجيو راموس
سيرجيو راموس

حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا على نظيره أتلتيك بلباو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإسباني.

جاء هدف ريال مدريد والمباراة الوحيد من ركلة جزاء سجلها سيرجيو راموس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وكان ريال مدريد الأفضل في معظم أوقات المباراة، حيث سيطر على مجريات اللقاء بنسبة استحواذ بلغت 54، وسدد 10 تسديدات منهم توصيبتين على المرمى، فيما سدد أتلتيك بلباو 7 تصويبات منهم كرة وحيدة على المرمى.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في صدارة جدول الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن برشلونة، الذي سيلعب أمام فياريال ريال في العاشرة مساء، بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند النقطة 48 في المركز الثامن.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بـ 3 مباريات من أصل 4 مواجهات لحسم لقب الدوري الإسباني رسميا، دون النظر إلى نتائج برشلونة.

المصدر: elbalad

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