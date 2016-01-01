حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا على نظيره أتلتيك بلباو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإسباني.
جاء هدف ريال مدريد والمباراة الوحيد من ركلة جزاء سجلها سيرجيو راموس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
وكان ريال مدريد الأفضل في معظم أوقات المباراة، حيث سيطر على مجريات اللقاء بنسبة استحواذ بلغت 54، وسدد 10 تسديدات منهم توصيبتين على المرمى، فيما سدد أتلتيك بلباو 7 تصويبات منهم كرة وحيدة على المرمى.
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التعليقات على ريال مدريد ينتزع فوزًا صعبًا من أتلتيك بلباو ويواصل ابتعاده بصدارة الليجا.. فيديو
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