خبر سار للأهلي قبل مواجهة الوداد

منح الجهاز الطبي للأهلي بقيادة خالد محمود، الضوء الأخضر لمشاركة حمدي فتحي في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة نهائي.
وعلم كووورة أن الجهاز الطبي بالأهلي وافق على مشاركة حمدي فتحي في التدريبات لكن بشكل تدريجي، كما هو معتاد بداية من الأربعاء المقبل تمهيدا لتجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية.
وخضع حمدي فتحي لفحص طبي شامل خلال الأيام الماضية، تم التأكد خلاله من تعافيه من آثار جراحة الغضروف التي خضع لها فضلا عن تجهيزه بالتدريبات التأهيلية على مدار الفترة الماضية.
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