خبر سار للأهلي قبل مواجهة الوداد

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صورة الخبر: حمدي فتحي
حمدي فتحي

منح الجهاز الطبي للأهلي بقيادة خالد محمود، الضوء الأخضر لمشاركة حمدي فتحي في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة نهائي.

وعلم كووورة أن الجهاز الطبي بالأهلي وافق على مشاركة حمدي فتحي في التدريبات لكن بشكل تدريجي، كما هو معتاد بداية من الأربعاء المقبل تمهيدا لتجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية.

وخضع حمدي فتحي لفحص طبي شامل خلال الأيام الماضية، تم التأكد خلاله من تعافيه من آثار جراحة الغضروف التي خضع لها فضلا عن تجهيزه بالتدريبات التأهيلية على مدار الفترة الماضية.

وتعد جاهزية حمدي فتحي قوة كبيرة للفريق الأحمر خاصة قبل خوض منافسات دوري أبطال إفريقيا وهي البطولة الأهم والأصعب للجماهير الحمراء.

ويستعد فريق النادي الأهلي لاستئناف منافسات الدوري المصري مطلع أغسطس/آب المقبل إلى جانب مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: kooora

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