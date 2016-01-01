محمد صلاح يتلقى نبأ حزينا من مسقط رأسه

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محمد صلاح

تلقى النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي خبرًا حزينًا بشأن أسرته، اليوم الأحد.

وأعلنت أسرة محمد صلاح، وفاة السيدة إحسان غالي عمة نجم منتخب مصر، اليوم الأحد والتي تقيم في محافظة كفر الشيخ، إثر أزمة قلبية تعرضت لها.

وقال أحد أفراد أسرة صلاح لكووورة: "عمة اللاعب تعرضت منذ فترة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وتعافت من المرض منذ 3 أيام، لكنها تعرضت لأزمة صحية داهمتها وتم نقلها لمستشفى الكبد ثم فارقت الحياة".

وحرص مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين في مصر، على توجيه العزاء لصلاح عبر تغريدة في حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، معربا عن خالص تعازيه لأسرة اللاعب.

المصدر: kooora

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